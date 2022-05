Els esports, concerts i espectacles per als més petits i les visites guiades van centrar ahir la programació de Fires de la Santa Creu que avui celebra una de les jornades importants coincidint amb la Santa Creu.

L’escenari del Rampell, al parc de les Aigües, va ser un dels protagonistes amb el Raggae per xics a l’escenari principal on al vespre es va comptar amb el concert de Miquel del Roig. A la tarda el llenguatge del clown amb la companyia Anna Confetti van ser els encarregats d’arrancar els somriures als més petits. La programació ofereix també nombrosos rutes i visites guiades. Ahir a la tarda es va poder participar d’una de les rutes literàries. Durant tot el matí es van anar succeint activitats esportives com la matinal d’aigua o hoquei. I avui arranca el 3 de maig amb actes tradicionals com la Fira del Llibre Vell o el Concurs de Creus de Maig.