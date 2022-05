El càmping Bungalow Resort & Spa La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador ha estat guardonat pel compromís amb la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa. Se'l considera pioner en l'aposta en eficiència energètica.

Se'ls ha atorgat el premi Alimara a la sostenibilitat per la innovadora campanya “Vacances Responsables” que l’establiment va posar en marxa l’any passat per fer visible la seva aposta per contribuir a reduir al màxim l’emissió de CO2 i aconseguir la implicació dels seus clients.

Els premis Alimara, que enguany han arribat a la 37n edició, reconeixen els projectes més innovadors i transformadors del turisme, l’hoteleria i la gastronomia.

El guardó, atorgat pel CETT, centre universitari de referència de turisme, hoteleria i gastronomia adscrit a la Universitat de Barcelona, juntament amb el Saló del Turisme B-Travel, es va lliurar ahir en el marc de la Nit dels Alimara.

El jurat ha destacat que la campanya “Vacances Responsables” “no només implementa estratègies i accions per potenciar la sostenibilitat i el medi ambient, sinó que també implica el turista a posar en pràctica aquest tipus de comportaments responsables en la seva activitat”. A més, aquesta és una proposta, segon el jurat, “líder, referent, que té un impacte real i positiu en el territori, i que deixa veure projectes de futur”.

El premi el van recollir el director de La Ballena Alegre, Toni Castellar, acompanyat del president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra.