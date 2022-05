Figueres acollirà aquest cap de setmana el 61è Aplec de la Sardana. Un any més, el municipi se submergirà durant dos dies al món sardanístic, i els assistents podran gaudir per partida doble: dissabte es farà un concert de sardanes i diumenge l’aplec omplirà matí i tarda la Rambla de Figueres d’una trentena de peces a càrrec de tres cobles.

El concert es farà a les 18 hores a l’auditori La Cate de Figueres a càrrec de la cobla Ciutat de Girona i sota la direcció d’Esteve Molero. D’entre les sardanes que interpretaran hi ha «La vaca cega», d’Antoni Juncà, «Foment de la Sardana», «En Pere Gallerí», de Joaquim Serra i «El rossinyol», de Josep Serra. També estrenaran algunes peces, com ara la cobla «Dels pinzells de la Conxita», de Jaume Cristau. Pels socis serà gratuït, i per la resta d’assistents costarà 5 euros.

Diumenge hi haurà doble torn de sardanes: a les 1.30 hores s’encetarà el torn del matí i la i a les 16.30 hores començarà el de la tarda. L’acte es farà a la Rambla del municipi, però en cas de pluja es traslladarà a plaça Catalunya. La jornada anirà a càrrec de la cobla Montgrins, la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la cobla Bisbal Jove. Al matí es tocaran tretze peces, una per cobla, i a la tarda s’interpretaran setze sardanes més. Tocaran conjuntament «Records de Figueres» de Ramon Vilà i «L’aplec de Figueres» de Florenci Mauné.