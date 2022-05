El Parc Natural de Cap de Creus ha anellat dos polls d’àguila cuabarrada i se’n farà un seguiment. Es tracta de dues femelles d’uns 30 dies d e vida. Al parc hi ha dues parelles d’àguila cuabarrada, una espècie en perill d’extinció.

Segons informa el parc, a banda d’anellar-los s’aprofita per prendre mesures biomètriques i recollir egagròpiles ( són boles de material indigerible que són regurgitades per diverses espècies) d’aus i plomes del niu, per estudiar aspectes com la dieta. En el cas de la parella són gavians sobretot i perdius i turons. Des del Parc Natural es vetlla per protegir les zones de cria d’aquesta espècie i altres. Una de les tasques és fer un seguiment acurat.