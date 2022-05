La Policia Local de la Jonquera (Alt Empordà) ha denunciat penalment un home per conduir sense carnet. Els agents l'han trobat aquest dimarts al migdia, al carrer Major, mentre feia una maniobra sospitosa. Per això l'han aturat i l'han identificat. Després de fer les comprovacions pertinents, han descobert que el conductor no s'havia tret mai el carnet de conduir i per això l'han denunciat penalment. El jutjat de guàrdia el citarà aviat perquè hi vagi a declarar en qualitat d'investigat. Després de formalitzar la denúncia, la Policia Local s'ha emportat el cotxe que portava i l'han traslladat al dipòsit municipal.