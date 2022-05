Un accident amb dos vehicles implicats a la carretera N-260 al terme municipal d’Ordis va deixar ahir a la tarda tres persones ferides, una d’elles en estat crític. Per causes que s’estan investigant, els dos turismes van xocar i, com a conseqüència de l’impacte, una dona va resultar ferida crítica, un home en estat greu i un altre home en estat menys greu. Dues ambulàncies i un helicòpter els van traslladar al Trueta.