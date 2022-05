Sergi Palomeras repetirà com a cap de llista d’ERC a Vilafant a les properes eleccions municipals del 2023.

Aquest migdia s'ha presentat el candidat en un acte a l’espai El Cau i Palomeras ha mantingut una conversa amb la presentadora de l’acte, Antònia Tubau, per parlar de la feina feta durant els darrers anys i de la necessitat d’un canvi al municipi.

Palomeras ha repassat les principals tasques dutes a terme pel grup municipal des de l’oposició en aquests tres anys de mandat: “Estem fent una oposició propositiva i constructiva, sumant quan cal. Fruit d’això, van arribar els pactes als pressupostos del 2020 i 2021 i que han permès portar a terme algunes de les nostres propostes electorals”.

D’altra banda, també ha destacat alguns punts de desavinença importants que hi ha hagut durant aquesta legislatura, com la pujada de l’IBI del 2022 o la ferma oposició dels republicans al projecte de variant de la Carretera GIP-5129.

Així mateix, Palomeras ha remarcat que continua comptant amb un equip de dones i homes diversos, de diferents àmbits laborals, caracteritzats pel seu compromís en el món associatiu del municipi.

En aquest sentit, el candidat considera, segons informa el partit en un comunicat, el seu equip necessari per tirar endavant el canvi a Vilafant: “Hem de ser l’impuls necessari per fer avançar Vilafant. Després de 14 anys de governs socialistes, ha arribat l’hora d’ERC. En molts casos, l’equip de govern del PSC actua per inèrcia.” “Cal renovació, aire fresc i noves idees que donin un impuls al nostre poble. Només ERC està en disposició de ser l’alternativa al govern actual que ha esgotat el seu cicle”, ha conclòs.