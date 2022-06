La Fundació Salut Empordà (FSE) i l’empresa de serveis ambientals Sersall impulsen per primer cop una campanya conjunta amb motiu de la celebració del Dia Mundial Sense Tabac (31 de maig) i el Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny). La iniciativa consta d’una exposició i una campanya a xarxes socials que dona a conèixer els aspectes més rellevants de la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminants per a una economia circular, que va entrar en vigor el 8 d’abril d’aquest any i regula l’ús i la comercialització dels productes plàstics, especialment els d’un sol ús. L’objectiu és que la ciutadania sigui coneixedora d’aquesta nova normativa, prengui consciència del problema mediambiental que suposen els plàstics d’un sol ús i, també, dels perills ambientals del tabac, més enllà del perjudici per a la salut de les persones fumadores. La mostra es podrà veure fins al 17 de juny i després es traslladarà a latres punts de l’hspital.