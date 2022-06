La Guàrdia Urbana de Figueres ha estat fent vigilància aquest cap de setmana a la plaça del Sol de Figueres. En aquest punt s’han produït darrerament alguns incidents i els locals s’han queixat a l’Ajuntament de les dificultats per garantir la seguretat als clients.

Des de la Guàrdia Urbana, a través de les xarxes, informaven que s’ha controlat aquest punt de la ciutat on hi ha diversos locals d’ocis «vetllant perquè es pugui gaudir de l’oci nocturn».

Justament els responsables dels establiments es van mostrar preocupats fa un parell de setmanes per la situació. Per baralles i aldarulls al carrer, fora dels establiments. La mesura policial serveix per dissuadir-los.