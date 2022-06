Luis López, el treballador de l'empresa d'embarcacions Quer que es va burlar dels Mossos d'Esquadra, ha demanat disculpes aquest dimecres en declaracions a El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona. López, que té 32 anys i era de mosso de magatzem en aquesta constructora d'embarcacions des de començaments de 2021, va penjar al seu Instagram dos vídeos en els quals es mofava del cos policial, al qual es referia com "Mossos de merda", mentre es trobava a bord de l'embarcació 'Josefina Castellví', que l'empresa Quer havia construït per a la policia catalana i que està a punt de lliurar perquè navegui des del port de Vilanova i la Geltrú.

La xarxa social va tenir una reacció fulgurant amb el vídeo, del qual se'n va fer eco mitjans de comunicació com aquest diari. I l'empresa, després de recollir una queixa del propi cos català, va procedir a acomiadar a López. "Va ser una falta molt greu", confirma també en declaracions a aquest diari l'amo de l'empresa Quer, Josep Maria Quer.

El ja exempleat ha manifestat a aquest diari que lamenta molt els fets, que retira els insults als Mossos i que desitja "demanar perdó públicament" pel mal causat tant a la policia catalana com a l'empresa per a la qual treballava, que podria veure's perjudicada en futurs concursos als quals opta. "No sabia on m'estava ficant", assegura, subratllant que no imaginava l'embolic que acabaria formant-se en publicar els vídeos creient que es tractava només d'una "ximpleria".

López, que no critica la decisió de Quer d'acomiadar-ho, lamenta haver perdut una bona feina que necessitava. "Es tractava d'un lloc fix i amb feina per a tot l'any", diu.