La Fiscalia italiana i la policia (Questura di Firenze) han obert un procediment penal per aclarir què li va passar a Evi Anna Rauter, la noia que el 4 de setembre de 1990 va aparèixer penjada de la branca d’un pi a Portbou, segons va publicar el programa Crims de TV3 al segon capítol del cas titulat «Evi». La policia ja ha pres declaració a la germana, i ha sol·licitat una entrevista amb el forense, per estudiar la tesi del metge que va fer-li l’autòpsia, que diu que no pot tractar-se d’un suïcidi. En canvi, el guàrdia civil que va investigar el cas l’any 90, Enrique Gómez, i el forense Narcís Bardalet, en canvi, mantenen que sí que podria ser un suïcidi. La Fiscalia italiana té sis mesos per investigar el cas i decidir si arxiva la causa o continua endavant.