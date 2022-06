El Parc Natural de Cap de Creus es prepara per les restriccions d’accés als vehicles a la Punta i el Paratge de Tudela a la zona de Cadaqués. A partir de l’1 de juliol i fins al 20 de setembre es tancarà l’accés als vehicles, una mesura que es va estrenar la temporada passada.

La brigada de manteniment, informa el Parc Natural, ho està deixant tot a punt per a la temporada d’estiu i per al tancament. S’està posant un nou punt d’informació al corral d’en Morell, pintat amb un vernís especial per tal d’evitar que es malmeti a causa de pintades, i desbrossant l’entorn.

Roses ha començat a aplicar també les restriccions de vehicles a les cales del Parc Natural. Des del 15 de juliol s’apliquen restriccions per a vehicles de quatre rodes o més cada dia de la setmana. En concret, els vehicles no podenpassar de la barrera instal·lada a la carretera de Montjoi, a l’encreuament amb el mirador de la punta de Falconera entre dos quarts d’onze del matí i dos quarts de cinc de la tarda. L’ajuntament sí que dona autorització a propietaris i familiars que tinguin una casa, les empreses que ofereixin serveis a la zona i en propietaris, ramaders, treballadors d’activitats que es facin dins del parc o alguns transports.