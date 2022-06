L’escriptor i periodista Martí Gironell va ser ahir el pregoner de la Mostra del Vi de l’Empordà, inaugurada a la Rambla de Figueres. L’autor garrotxí es va referir al caràcter històric del vi empordanès, del qual va lloar el fet de ser «molt autèntics i originals», tot recordant que «cap altre fruit és capaç d’oferir tants matisos com el raïm». També va explicar que el vi i ell «són grans companys de viatge», afegint que «ajuda a aconseguir connexions amb els personatges» de les seves novel·les. També van intervenir el president de la DO Empordà, Xavier Albertí; el diputat provincial Joan Fàbrega i l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó. La Mostra estarà oberta al públic des d’ahir i fins dimarts.

Així, dos anys després d’aturada per la pandèmia, la ciutat va tornar a acollir la mostra, que compta amb disset expositors: nou cellers (Vinyes dels Aspres, Cellers Martí Fabra, Celler Cooperativa D’Espolla, Empordàlia, Espelt Viticultors, Mas Llunes, vinyes i cellers La Vinyeta, Peralada i Bodegues Trobat), sis estands d’alimentació (amb productes agroalimentaris de l’Empordà) i dos estands institucionals. També hi ha un espai botiga on els visitants poden adquirir qualsevol ampolla de vi que es pot trobar a la fira.

Tiquets a deu euros

La Mostra estarà oberta de les 12 a les 14h i de 18 a 22h els dies festius i els dies laborables, de les 18h a les 22h. Es vendran tiquets a un preu de 10 euros, que inclouran sis tiquets de vi, una copa personalitzada de la mostra i un tast guiat a la Galeria d’Art El Claustre.

Trobada d’arxivers de vinyes a Jerez de la Frontera

Inés Padrosa, bibliotecària i arxivera del Palau de Peralada, ha assistit a les X Jornades d’Arxius Privats i Vi celebrat a Jerez de la Frontera. Padrosa va participar en la ponència «De la bodega dels Rocabertí a Caves Castell de Perelada», on ha donat a conèixer material inèdit preservat a l’Arxiu del Regne de Mallorca i a l’Arxiu del Palau. Segons l’arxivera, en les jornades es va constatar el pes de Peralada al món vitivinícola comarcal.