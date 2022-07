La princesa Elionor visitarà demà per primera vegada Girona en una visita a Figueres. L’hereva al tron espanyol i princesa de Girona tindrà dos actes a la capital empordanesa a la tarda acompanyada de la infanta Sofia. A les cinc de la tarda mantindrà una sessió de treball sobre els nous programes de la Fundació Princesa de Girona i una trobada amb joves participants. Més tard, a les sis de la tarda, Elionor visitarà el Museu Dalí.

L’hereva al tron i princesa de Girona no ha estat mai en territori gironí, en part per la negativa de l’Ajuntament de Girona a cedir un espai per a la celebració del lliurament de premis de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi). Aquest fet ha provocat que en les últimes dues edicions dels guardons, (2019 i 2021) el lliurament s’hagi celebrat a Barcelona.

Agenda centrada en la Fundació

A més de visitar l’espai el museu del geni empordanès a Figueres, Elionor mantindrà una xerrada amb un grup de joves catalans i d’altres punts d’Espanya que participen en els diferents programes que organitza la FPdGi, de la qual l’hereva al tron és presidenta d’honor.

El dilluns, l’agenda dels reis i les seves filles s’obrirà al matí amb la tradicional trobada amb els premiats per la FPdGi en edicions anteriors al Palauet Albéniz, residència de la Família Reial a Barcelona, i amb la reunió del Consell Assessor i el patronat de l’entitat.

La princesa i la infanta participaran a més en un taller organitzat per la plataforma Code.org, dedicada a promoure l’ensenyament de la informàtica i la computació a les escoles.

A la tarda, tots quatre presidiran a Cornellà la cerimònia dels cinc guardons que la FPdGi concedeix anualment i que en aquesta edició, per primera vegada, han recaigut en dones.

La presència d’Elionor de Borbó a Girona suposarà la seva primera aparició en un acte oficial des del passat 20 d’abril, quan va visitar un institut de Leganés, a Madrid, si bé dissabte passat se la va veure amb els seus pares i la seva germana a la sortida d’un espectacle flamenc de la balladora i coreògrafa María Pagés en un teatre madrileny. L’hereva al tron va acabar el 17 de juny el seu primer curs de batxillerat al col·legi UWC Atlantic College de Gal·les (Regne Unit).

Felip VI perllonga l’estada

Felip VI perllongarà en solitari la seva estada a Catalunya el dimarts, dia 5, quan es desplaçarà a l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Talarn, a la comarca del Pallars Jussà per lliurar els despatxos als nous sergents.

A causa del veto que manté el govern català als actes que organitza la Casa Reial a Catalunya, no s’espera la presència ni del president de la Generalitat, Pere Aragonès, ni de cap dels seus consellers, ni a Figueres demà, ni en els actes de dilluns.