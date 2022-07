L’Ajuntament de Figueres va anunciar l’octubre de 2021 que presentava projectes per valor de 2,5 milions d’euros als fons europeus Next Generation, però fins avui encara no té cap resolució favorable. El govern, per respondre a les peticions de l’oposició, ha decidit crear una comissió informativa per fer seguiment i debatre sobre el tema. Espera que la primera resolució favorable sigui la d’una convocatòria per a promoure la mobilitat sostenible. I es prepara un projecte per a fons per a rehabilitar edificis municipals per al projecte per traslladar el menjador social i el banc dels aliments.

Roses té garantits 3 milions d’euros, Girona 3,5 més dels plans de sostenibilitat turística, 4,5 milions en mesures de descarbonització i 700.000 en un projecte de transformació digital; Olot un projecte del Parc Nou; i municipis més petits com Sant Joan de les Abadesses rebran fons per a un projecte museístic. És el que posava sobre la taula el regidor no adscrit, Carles Arbolí, per manifestar la preocupació que Figueres encara no hagi rebut cap resolució favorable. «Hi ha un degoteig, es van fent convocatòries i a figueres encara no ha donat resultats», diu Arbolí al govern.

El regidor de Promoció Econòmica, Jesús Quiroga, ha proposat de cara al mes de setembre «crear una comissió informativa especial que puguem anar fent seguiment de cada una de les convocatòries i en quin punt estan».

Va explicar que no a totes es poden presenta perquè no s’ajusten a les bases. El govern es va presentar a la del Pla de Sostenibilitat Turística i creu que està ben encarada. Creu que aquesta «serà la primera resolució d’importància per canviar tot el centre i tot el model que s’ha treballat en la part de turisme».

La més recent que està sobre la taula, de fa poc més duna setmana, és per a rehabilitar espais municipals. Aquí s’espera presentar un projecte. En aquest cas la convocatòria atorga el 100% del que se sol·licita.

Quiroga posa de manifest que un dels aspectes que s’ha de tenir en compte el tant per cent de financiació per valorar si l’Ajuntament té capacitat econòmica per aportar la resta.

L’Ajuntament es va presentar l’any passat a la convocatòria de projectes per promoure la mobilitat sostenible a la ciutat. En concret, es van dissenyar propostes per valor de 2,5 MEUR, 1,6 milions dels quals es van demanar formalment perquè es tracta de projectes que ja estan en procés de licitació.

Entre les iniciatives que volen dur a terme, hi ha la creació de 4,5 quilòmetres de xarxa de carrils bici, l’adquisició de dos busos i un camió per a la brigada elèctrics o la transformació dels carrers Col·legi i Sant Llàtzer per prioritzar el vianant davant del vehicle particular.