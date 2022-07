Les cales rosinques situades al Parc Natural de Cap de Creus reben una forta pressió durant l'època estival, que s'ha agreujat en els darrers anys. Aquesta pressió desmesurada no és compatible ni amb els objectius de conservació de l'espai natural ni amb la seguretat dels usuaris ni amb l'adequada experiència de què hauria de gaudir qualsevol visitant.

El pla de mesures de restricció temporal de l'accés motoritzat al parc, impulsat per l'ajuntament i consensuat amb l'òrgan gestor del Parc Natural, té per objectiu aquest any, atenuar en la mesura del possible aquestes afectacions i s'ha d'emmarcar en una primera fase d'actuació d'un pla estratègic més ambiciós a mig termini, que comportarà la implementació de nous aparcaments dissuasoris, la gestió intel·ligent de les seves places així com un servei complementari de transport dels usuaris.

L’objecte de les restriccions d’accés són només els vehicles de 4 rodes o superiors. El pla, que es concep adaptatiu, no preveu cap restricció d’accés per altres vies, com poden ser en motocicleta, a peu o en bicicleta, i la seva vigència serà durant el període comprès entre el 15 de juliol i el 31 d’agost, tots els dies de la setmana, en horari de 10:30 a 16:30 h, quan només podran accedir al parc els vehicles autoritzats i totes aquelles persones que acreditin disposar d’una reserva en una activitat de l’interior del parc o formar part dels supòsits autoritzats. Fora d’aquest horari, no s’ha previst tampoc cap restricció d’accés.

La ubicació de la barrera física i punt de control d’accés s’ha establert paratge anomenat mirador de Punta Falconera, que és el lloc on conflueixen les vies d’accés a l’espai natural. Els vehicles que acabin arribant a aquest punt i no compleixin els requisits de vehicle autoritzat per poder accedir, seran derivats de tornada cap al nucli pel camí de Falconera en sentit de baixada, fins a la urbanització de l’Almadrava.

Mentre duri l’horari restringit només es preveu l'accés a persones que tinguin una autorització d’accés sense declaració responsable per clients d'activitats situades al parc que puguin acreditar-ne la reserva prèvia i vehicles amb causa justificada, com ara vehicles d'empreses de subministrament o transport públic.

També es permetrà l'accés amb una Autorització d’accés amb declaració responsable per als qui visquin dins del parc, o bé hi treballin.