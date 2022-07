Els Mossos d'Esquadra investiguen la desaparició d'una veïna de Navata de 52 anys que va ser vista per últim cop aquest dilluns a Figueres.

La dona, Maria Montserrat Gómez, segons informa la família a través de les xarxes socials, està malalta i necessita medicació. A més, en el moment de la desaparició no portava cap mena de documentació i els familiars avisen que podria estar desorientada.

La família va presentar la denúncia ahir a la comissaria dels Mossos de Figueres i en aquests moments, s'estan fent gestions per localitzar-la. Algunes persones han informat la família que se l'hauria vist per Figueres dimecres, segons diu la germana a les xarxes. De moment però no se l'ha trobada, segons la policia.

Última vez vista: AYER A LAS 13H Me han dicho que la vieron sentada en estos bancos. Por favor las personas que vivís en esta zona, estad atentos por favor🙏🙏🙏🙏 Posted by Mara Alart on Thursday, July 21, 2022

L'últim dia que va ser vista segons la denúncia però és el dilluns. En aquell moment anava vestida amb una camiseta blanca i duia uns pantalons de color taronja i grocs. Maria Montserrat Gómez fa un metre 60 d'alçada, té els cabells castanys i és de complexió prima.

La família fa una crida a les xarxes per trobar la desapareguda i també s'ha difós la desaparició de la veïna de Navata a SOS Desaparecidos