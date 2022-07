Els Agents Rurals han denunciat dues famílies que van fer una barbacoa -foc d’esbarjo- amb unes safates portàtils a la platja de Sa Sabolla de Cadaqués tot i està prohibit. A més, ho van fer en una zona del litoral que té l’accés restringit arran de l’activació del nivell 3 del Pla Alfa en aquest municipi empordanès. Actualment, hi ha molts municipis gironins en aquest nivell pel risc d’incendi i això implica restriccions.

Aquesta barbacoa improvisada en aquesta platja de Cadaqués va poder ser frustrada aquest dijous al vespre pels Agents Rurals després de la trucada de diversos banyistes de la zona. Van informar a través del 112 que un grup de dues famílies -quatre adults i infants- que havien arribat en barca, havien anat fins a la platja i que havien intentat fer foc amb les safates portàtils i que malgrat els avisos dels mateixos banyistes, havien seguit amb la pràctica tot i l’alt risc d’incendi.

Arran de les trucades, el Grup de Suport Marí dels Agents Rurals juntament amb la Policia Local de Cadaqués van anar fins a la platja de Sa Sabolla i es van trobar amb els implicats. Van acabar denunciats per fer foc al medi natural i en una platja que té l’accés restringit pel nivell 3 del Pla Alfa, ja que és dins l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Punta Falconera-Cap Norfeu.

Els Agents Rurals van sancionar els implicats i posteriorment, han tramès l’expedient al departament d’Acció Climàtica, que serà el que acabarà de determinar la sanció.

Restriccions

La situació d’altes temperatures i sequera dels últims dies ha fet que es mantingui la situació de restriccions pel risc alt d’incendi. Aquest divendres precisament el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va fer una crida a la prudència i a la col·laboració ciutadana aquest cap de setmana per evitar incendis i combatre les temperatures extremes.

També va explicar en una visita a Figueres -on es va celebrar la Junta Local de Seguretat- segons recollia l’ACN que dilluns tornaran a analitzar la situació climàtica i no descarta prorrogar les restriccions vigents. Que entre altres, suposa el tancament d’espais naturals tancats gironins com el del Montgrí, al cap de Creus, l’Albera i les Gavarres.