El Consell Comarcal de l'Alt Empordà reclama la reobertura dels dos passos fronterers que estan tancats des del gener de 2021: el coll de Manrella i el coll de Banyuls.

El Consell va aprovar una moció en la sessió plenària de dimarts.

Des de l'ens posen de manifest la importància de reobrir sobretot el coll de Banyuls per la transcendència en l’àmbit de les relacions socials, econòmiques i laborals entre els dos territoris.

Des de la Prefectura dels Pirineus Orientals al·leguen que són mesures antiterroristes i que eviten la immigració il·legal, cosa que des del Consell Comarcal es considera una contradicció total amb les disposicions del Tractat de Schengen. “Ni els motius expressats per la Prefectura ni la situació sanitària actual justifiquen la decisió de mantenir el tancament d’aquestes vies de comunicació”, defensa la moció.

Segons el Grup Comarcal de Junts per Catalunya, aquest tancament ha tingut un impacte negatiu en les activitats econòmiques, en les relacions laborals i socials i en el desenvolupament de serveis essencials entre els pobles veïns, com també amb els de la resta de la comarca. “Si la voluntat és la de dificultar els llaços de catalanitat que uneixen les dues comunitats, afirmem que, el que no es va aconseguir amb el Tractat dels Pirineus, no ho aconseguiran un grapat de blocs de formigó”, afegeixen.

La moció, aprovada per tot el plenari amb una abstenció del Grup Comarcal de Ciutadans, expressa, a més, el suport a les administracions públiques i organitzacions civils del cantó de la Costa Vermella, que s’han mobilitzat de cara a constituir una associació que lluiti judicialment contra aquest tancament.