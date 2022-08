Castelló d’Empúries ha posat en marxa un radar mòbil al municipi per reduir les infraccions de velocitat en alguns punts problemàtics on alguns conductors circulen a molta velocitat, sobretot a Empuriabrava. La campanya de control es va posar en marxa divendres. S’ha constatat que la velocitat és una de les causes més freqüents dels accidents.

Am bla mesura es pretén conscienciar als conductors per tal que respectin la velocitat a les vies urbanes del terme. El dispositiu que es posa en funcionament se s uma altres mesures ja existents com els redutors de velocitat o els panells lluminosos que informen als conductors de quina és la seva velocitat i de quan superen els límits. Estan situats al carrer santa Clara, a l’avinguda República Catalana i a l’avinguda Marinada. Amb el radar mòbil es reforça la vigilància en alguns punts problemàtics on s’ha detectat que sovint es comenten infraccions i sancionarà als vehicles que superin els límits permesos. L’alcalde de Castelló, Salvi Güell, ha explicar que «els carrers d’Empuriabrava són amples i llargs i la gent tendeix a córrer». A banda del radar mòbil que ara es posarà en servei, ha avançat que «estem treballant en la licitació d’un radar fix que també ajudarà al control de la velocitat». El cap de la Policia Local, Youssef Garj, ha informat que els dispositius començaran «de forma més aleatòria ara a l’estiu però a partir de setembre, que es comença a estabilitzar més la població, es farà amb una periodicitat ja establerta i en les vies que suposin major problemàtica». El dispositiu, a més, es complementarà amb altres mesures de seguretat tant viària com de seguretat ciutadana» per intentar reduir les infraccions. Juntament amb el consum de drogues i alcohol, i les distraccions mentre es condueix, la velocitat és un dels factors que més habitualment coincideixen amb els accidents de trànsit. Accidents per velocitat En cas d’accident, s’ha evidenciat que com més elevada és la velocitat dels vehicles, més alta és la violència de l’impacte, es redueix notablement l’efectivitat dels dispositius de seguretat passiva, com el cinturó de seguretat o el casc, i s’incrementa, per tant, el risc de mortalitat i de patir lesions amb seqüeles greus permanents. A Catalunya, al voltant d’un 70% dels accidents de trànsit amb víctimes tenen lloc en l’àmbit urbà.