A l'Empordà, la previsió és que es comenci la verema entre 4 i 7 dies abans de l'habitual per la intensa calor i per la manca d'aigua. Aquests factors també fan pensar en un volum de collita més baix al de l'any passat i de la mitjana dels últims anys. En zones una mica més humides, la vegetació de les vinyes s'ha mantingut en millors condicions.

Enguany la recollida de raïm s'avança entre set i deu dies arreu de Catalunya i la producció s'estima que es reduirà un 15% de mitjana per la sequera, segons l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI). No obstant això, la collita es preveu “sana i de qualitat”. La sortida de raïms ha estat entre un 4% i un 33% inferior a la campanya de 2021, més reduïda en la varietat de macabeu i més conforme en el xarel·lo. S'espera una verema un 15-20% inferior al 2021 i al voltant d'un 25% menys que en un any normal.

La verema que s’iniciava en moltes denominacions d’origen a començaments de setembre es preveu que s’avanci a finals d’agost. En són exemples la DO Alella, on la major part de cellers preveuen collir entre finals d’agost i començaments de setembre, i la DO Conca de Barberà que també creu que avançarà l’inici de la collita a finals d’agost.

A Costers del Segre la sequera ha afectat tot el territori i s’espera una reducció de la collita d’un 10% a les zones de secà. D’altra banda, la DO Terra Alta té una bona previsió de collita i és la zona amb menys problemes per la manca d’aigua a les vinyes.

En el cas de la DO Montsant i la DO Bages, encara és aviat per fer una previsió exacta, però també es preveu un avançament.