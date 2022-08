L’alcalde de Masarac, Lluís Pujol, ha llançat una crida «a les administracions competents» per aconseguir més presència de les patrulles dels Mossos d’Esquadra al seu municipi, després que, segons afirma, els últims mesos s’ha registrat una onada de robatoris. Entre els delictes que més s’han detectat, hi ha les sostraccions de gasoil i de bateries a camions. «És curiós com actuen aquests lladres, perquè les bateries estan ben collades amb ferros i tot i així aconsegueixen robar-les», lamenta l’alcalde.

Ell mateix assenyala que, fa unes setmanes, els Mossos d’Esquadra van estar molt presents a Masarac en una investigació per uns cultius de marihuana, «però quan van resoldre el cas ja van deixar de patrullar pel poble».