Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de punxada a una noia durant la Festa Major de Roses. L'Ajuntament de Roses ha fet un comunicat per condemnar i denunciar l'agressió. A l'escrit, detallen que el Punt Lila instal·lat a la zona de barraques va atendre la noia, que no presentava símptomes de submissió química. El consistori titlla la pràctica de «perillosa i deplorable» i demana col·laboració ciutadana per «continuar denunciant qualsevol agressió física, verbal o sexual contra qualsevol persona». «Volem mostrar el nostre suport i solidaritat a la noia afectada, així com reafirmar la voluntat de continuar treballant per generar espais de festa segurs i eines per conscienciar el conjunt de la població», afegeixen al comunicat.

📢 Comunicat de rebuig a l'agressió que va tenir lloc a la Festa Major de Roses



❗️ Una noia va denunciar ahir al Punt Lila haver rebut una punxada, sense símptomes de submissió química.



Des de l'Ajuntament, així com les colles de carnaval, condemnem i rebutgem l'agressió ✋ pic.twitter.com/ITHNhwyILG — Ajuntament de Roses (@AjRoses) 11 de agosto de 2022