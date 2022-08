La junta de govern de l’Ajuntament de l’Escala ha aprovat inicialment el projecte d’arranjaments d’asfalts amb un pressupost de 343.911,95 euros. Aquesta actuació segueix la línia de la que s’ha efectuat en el darrer any, quan s’han invertit més de 800.000 euros per arreglar l’asfalt de diversos carrers del municipi. Ara, els vials que no van entrar en la licitació del 2021, són els que s’han previst arranjar.

En concret, el projecte contempla arreglar alguns trams de carrers malmesos, ja sigui pel creixement de les arrels d’arbres o per l’efecte de l’aigua, entre altres. Ara bé, «no és un projecte d’urbanització de carrers pendents d’asfaltar», apunta l’alcalde l’Escala, Josep Bofill. En aquest sentit, el batlle declara que tant aquesta com la que es va fer el darrer any, són inversions àmplies «que feia temps que no es feien, i que ben segur milloraran el teixit d’urbanitat de la vila».