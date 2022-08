Figueres ha decretat situació d'emergència per l'Acústica per obligar a fer hores extres a la Guàrdia Urbana. El decret és fruit d'un informe de l'inspector en cap de la policia i alerta es tracta d'un dels principals festivals d'estiu a la demarcació, que arriba a concentrar en quatre dies 90.000 persones. "El pic màxim d'ocupació es preveu en 19.500 persones simultànies el divendres i dissabte a la nit", diu el document. En aquest sentit, fixa que en els moments de màxima incidència calen 25 agents de servei, "efectius que no es poden cobrir amb els torns ordinaris de treball, ni fent canvis de planificació". El sindicat SIP-Fepol diu que ho portaran al TSJC per "vulneració de drets fonamentals" i que en demanaran la suspensió cautelar.

La Guàrdia Urbana deixarà de fer hores extraordinàries a Figueres El conflicte entre l'equip de govern de Figueres i la Guàrdia Urbana continua obert. Després de dos mesos sense fer hores extres per denunciar "els incompliments" dels acords amb el cos policial, l'Ajuntament ha emès un decret per obligar-los a fer-ne. El document al·lega que de l'1 al 4 de setembre la ciutat viurà una situació d'emergència amb la celebració del festival Acústica, que arriba a congregar durant quatre dies unes 90.000 persones amb pics de més de 19.000 de forma simultània. El decreta remarca que per "garantir la protecció de les persones i dels béns" davant d'aquest esdeveniment així com la coordinació dels mitjans d'emergència interns amb els cossos policials –Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana- s'ha d'establir un dispositiu de seguretat i detalla un seguit de funcions que ha de fer la Urbana. Entre elles, fer efectives les restriccions de circulació, supervisar els aforaments o coordinar-se amb Mossos per gestionar incidents. "Per part de la Guàrdia Urbana en els moments de màxim incidència precisem disposar de 25 policies de servei, efectius que no es poden cobrir amb els torns ordinaris de treball, ni tampoc realitzant canvis de planificació de quadrants que permeten els actuals pactes de condicions de treball", remarca el document. En aquest sentit, afegeixen que un "dèficit d'efectius" d'aquest cos policial en un esdeveniment de "masses" com aquest "pot impedir que es puguin fer les tasques esmentades" posant en "risc" les persones i els béns. I a tall d'exemple, diuen que podrien produir-se atropellaments; saturació dels espais dels concerts o "situacions que provoquin allaus humanes". "Vulneren drets fonamentals" Per tot plegat, convoquen una vintena d'agents a treballar en dies que no havien de fer-ho, a fer hores extraordinàries i a d'altres, els fan canviar el torn. Des del sindicat SIP-Fepol -majoritari al cos- titllen a situació de "sorprenent" i alerten que la portaran al TSJC. Consideren que no es pot apel·lar a una situació "d'emergència" quan es tracta d'un festival anual i perfectament planificat i no, per exemple, d'un atemptat o unes inundacions. "Pensem que això vulnera drets fonamentals perquè, a més, els serveis extraordinaris són voluntaris, i per això presentarem un recurs i en demanarem la suspensió cautelar", assegura el delegat del sindicat a les comarques gironines, Sergi Fernández. Fernández acusa l'equip de govern de fer un "pas més" per mantenir enquistat el conflicte i de no asseure's a parlar malgrat que fa "tres mesos" que es van aixecar de la taula de negociació. A més, diu, a banda de canviar horaris, "fixen els dies que han de compensar alguns dels agents sense donar ni la opció d'escollir-los".