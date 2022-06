La Guàrdia Urbana de Figueres no farà serveis extraordinaris per la revetlla de Sant Pere ni per l'Acústica. Així ho ha anunciat el delegat sindical del SAP-FEPOL, Sergi Fernández, durant la protesta que treballadors del cos i d'altres departaments de l'Ajuntament han fet al ple. Fernández ha qualificat la situació «d'insostenible» perquè fa més de dos anys que hi ha acords aprovats en relació amb llocs de treball i compensacions que «no s'apliquen». No només en el si del cos policial sinó també en altres àmbits del consistori. De fet, el sindicat majoritari al cos de la Guàrdia Urbana, ja s'ha aixecat de la mesa general de negociació i diu que a partir d'ara el «conflicte està obert».

El detonant de tot plegat ha estat la retirada de les fitxes descriptives de diverses figures del cos policial de l'ordre del dia del ple. Segons un comunicat municipal, els serveis jurídics municipals van advertir que les fitxes eren il·legals i el govern va decidir retirar-les de la sessió que s'ha celebrat aquest dilluns. Des del comitè i la junta de personal, però, asseguren que és una més de les promeses i acords incomplerts en el darrer any i mig. «Ha arribat un punt que és insostenible», assegura Fernández, que apunta directament al vicealcalde i regidor de Recursos Humans, Pere Casellas, i l'alcaldessa, Agnès Lladó.

Per denunciar la situació, més d'una vintena de treballadors han acudit al ple i s'han assegut a la zona del públic amb una trituradora per simbolitzar que «tots els acords presos a la mesa general de negociació queden sistemàticament aturats». Ja sigui, diuen, per informes jurídics o per la «inoperància» de l'àrea de recursos humans. En aquest sentit, afirmen que hi ha molts treballadors municipals que estan fent tasques per a les quals no cobren la remuneració que els pertocaria i que aquesta situació és «indignant». «No es pot continuar així», afirma Fernández.

En aquest sentit, el representant sindical ha anunciat que, per mostrar aquest malestar, la Guàrdia Urbana no farà serveis extraordinaris ni per la revetlla de Sant Pere ni per l'Acústica. «Ho vam evitar per Fires i Festes de Santa Creu perquè enteníem que després de dos anys de pandèmia s'havia de fer l'esfor»", insisteix. També ha assegurat que tenen previst mantenir les protestes cada mes al ple i anar-hi sumant més treballadors.