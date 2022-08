L’Ajuntament de Roses va atorgar dilluns la distinció del Dracma de Plata als esportistes Maverick Viñales i Joan Jorquera. Es va fer durant un acte de la Festa Major durant s’entrega el major distintiu que atorga la població a qui promouen el nom del municipi més enllà dels seus límits territorials.

Durant l’acte es va fer un repàs a la trajectòria esportiva dels dos esportistes, Viñales en el món del motociclisme i Jorquera en el Taekwondo.

Aquest darrer va agrair el guardó i va dir que «arribar fins aquí hi ha estat molt dur» però que encara li queda molta carrera i «prometo a la gent del poble que arribaré aquí amb una medalla olímpica».

Per la seva banda, el motorista Maverick Viñales, va encoratjar als joves a seguir somiant. «Que lluitin per ell amb esforç i sacrifici, perquè amb disciplina i no donar-se mai per vençut dona bons resultats, perquè jo, per exemple m’he aixecat molts cops a la meva vida», va dir.