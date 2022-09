Figueres rebrà més de 4 milions d'euros dels fons Next Generation per rehabilitar habitatges amb criteris d'eficiència energètica. Els ajuts, que aniran a càrrec del Programa de rehabilitació de Barris dels fons europeus, permetran finançar entre un 40 i un 80% del cost total de les actuacions que facin els particulars i fins a un 100%, en el cas de famílies vulnerables. En els pròxims mesos, l'Agència de l'Habitatge obrirà una convocatòria on es podran presentar les comunitats de propietaris interessades a beneficiar-se d'aquest ajut. Les zones on es destina la subvenció es consideren Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) i s'hi inclouen els barris del Culubret, Sant Joan, Parc Bosc, habitatges de Sant Josep i el sud-oest del centre històric.