Embarcacions que participaven en una regata van localitzar ahir a la tarda el cos sense vida del pescador desaparegut diumenge a la badia de Roses, a una milla de la platja de les Dunes, a sant Martí d’Empúries, segons ha informat Salvament Marítim.

El cadàver va ser traslladat al Port de l’Escala per una de les embarcacions, escoltada per una patrulla de la Guàrdia Civil. El ciutadà alemany de 81 anys va desaparèixer diumenge i va ser l’empresa d’Empuriabrava que li havia llogat l’embarcació que va alertar de la seva desaparició. Van acabar localitzant la barca a la deriva, a unes quatre milles al sud de Roses i sense ningú a l’interior. Només hi havia els estris de pesca.