Els serveis tècnics dels ajuntaments de Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i el Consorci de les Vies Verdes treballen en un estudi previ per a conèixer les possibilitats existents a l’hora de crear un nou carril bici que comuniqui els dos municipis. L’alcalde castelloní, Salvi Güell, considera que «en cas de poder portar-se a terme, seria un vial molt útil perquè ens permetria connectar la resta de carrils bici de la zona amb un espai molt transitat pels ciclistes a qualsevol època de l’any».

En concret, la iniciativa preveu crear aquest carril seguint un itinerari paral·lel, allà on sigui possible, a l’actual carretera GIV-6216, gestionada per la Diputació de Girona.

«Actualment ja existeix un carril bici que connecta els dos municipis passant per la Gallinera, però aquest tindria una incidència és directa entre els dos pobles i no entraria tant terra endins», afegeix Güell.

Entre Empuriabrava i el Cortalet, la seu del parc natural dels Aiguamolls, i des d’aquesta fins a Sant Pere, hi ha diverses rutes, però està prohibit circular amb bicicleta en alguns trams i dins dels camins reservats als visitants que van a peu.

Mobilitat sostenible

Salvi Güell considera que «tenim el deure de facilitar la mobilitat sostenible a la gent i els carrils bici són una bona manera de fer-ho. Ara hem de saber si aquest projecte és viable i en quins que formen part de la zona d’afectació de la carretera es poden fer. Amb el Consorci de les Vides Verdes i amb l’Ajuntament de Sant Pere Pescador tenim clar que per gota que es pugui, tirarem endavant la proposta».