Figueres ha obertes les portes avui i fins diumenge la Fira del Vehicle d'Ocasió amb la participació de 17 concessionaris i l'exposició de 400 cotxes. Se celebra al Recinte Firal.

Una de les novetats és que hi ha¡ un estand on es podrà vendre el cotxe sense la necessitat de comprar-ne un altre, amb valoració i pagament del vehicle al moment.

La campanya de promoció del FIRAVO ha arribat fins a zones de la Catalunya central (Osona i Bages), al Maresme, al Vallès Oriental i a l’Àrea metropolitana Nord de Barcelona.

Una altra de les novetats és que l’Ajuntament, La Cuina del Vent, Comerç Figueres i FIRAVO organitzen un sorteig a les xarxes socials amb un premi: una nit d’hotel per a dues persones, un sopar per a dues persones, un val de compra de 150 € als comerços de Comerç Figueres, dues entrades pel Museu Dalí i la cessió d'un cotxe elèctric per gaudir de l’Empordà tot el cap de setmana.

Com a les edicions anteriors, juntament amb Fisersa, se sortejaran 17 vals d'un any d’aparcament gratuït a la zona blava de Figueres, entre les persones que comprin un vehicle a la Fira.

L'any passat van passar pel FIRAVO més de 9.000 visitants, es van vendre 237 vehicles a un preu mitjà de 17.000 euros. Es va arribar a un total de 4 milions de facturació, una de les millors xifres dels últims anys.