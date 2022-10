L’Escala ha rebut durant aquesta temporada d’estiu del 2022 un 51% de visitants més que l’any passat i millorant també les dades d’abans de la pandèmia. Respecte al 2019, segons l’estudi encarregat, l’increment de mitjana és del 22,7%. En els pics més alts de la temporada s’han registrat 20.000 persones al dia que vénen a passar la jornada a la població.

Per mesos, l’estudi reflecteix que l’increment més fort ha tingut lloc el mes de juliol amb un 27,8% de millora, respecte al 2019. El mes de maig va ser del 24,46%, el juny del 25,56% i l’agost, del 16,43%. Aquesta millora de les dades del 2019 s’ha donat pràcticament a tots els mesos de l’any. L’excepció ha estat el març, en què les dades són lleugerament a la baixa.

Per nacionalitats, un 39,4% són estrangers i dins destaquen els francesos (35,8%), alemanys (25,2%), holandesos (6,1%), belgues (11,2%) i del Regne Unit (2,7%). Els francesos representaven abans el 50,8% i els holandesos el 13,9%.

Pel que fa a les dades d’ocupació turística facilitades pel sector privat, el mes de juliol s’ha registrat una ocupació mitjana del 84,57%, mentre que a l’agost els hotels han arribat a un 94,68%, els càmpings al 80,49% i els apartaments turístics al 94,38%. El mes de setembre han continuat les bones xifres, amb fins a un 77,08% als hotels i un 67,5% als apartaments turístics.

Les dades s'han obtingut de l'anàlisi comparatiu del volum de telèfons mòbils detectats a l’Escala, a través d’un estudi que ha encarregat l’Ajuntament de l’Escala amb dades a partir del 2019, a través del qual es desprèn que aquesta temporada hi ha hagut una mitjana de més de 41.000 persones/dia, amb puntes que han arribat a superar els 72.000 visitants/dia.

Les xifres vénen corroborades per la resta d’analítiques de la temporada. En aquest sentit, l’anàlisi de la recollida de residus també detecta un increment del 23,64% respecte de les dades del 2019.

La regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Marta Rodeja, ha remarcat que l'Escala s'està consolidant com a destinació turística tot l'any, "amb un important esforç tant del sector públic com del privat, apostant per la qualitat i per activitats durant tot l'any".

De maig a setembre s’han programat un total de 616 activitats, per les quals han passat unes 100.000 persones.