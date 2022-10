Aquesta matinada s'ha realitzat un simulacre d'accident ferroviari organitzat al túnel del Pertús. Estava organitzat per les autoritats franceses i ha consistit en el descarrilament d’un tren de passatgers, amb un balanç de 10 persones ferides.

Per part de la Generalitat han participat els Bombers, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), els Mossos d’Esquadra, Protecció Civil de la Generalitat i personal del telèfon d’emergències CAT112. L’exercici, segons informa Protecció Civil, ha servit per activar el pla binacional d'emergència del túnel de la línia d'alta velocitat Perpinyà-Figueres, entre França i Espanya, i ha provat l'organització de la resposta de seguretat civil en el seu conjunt.

El túnel del Pertús és un túnel transfronterer amb una longitud de 8,3 quilòmetres. A una velocitat de 300 km/hora, un tren d'alta velocitat passa pel túnel en cinc segons.

Des de la posada en funcionament de la línia d'alta velocitat de Perpinyà Figueres, s'han realitzat nombrosos exercicis de simulació a banda i banda de la frontera, per tal de provar i estudiar diversos escenaris.

Com s'ha fet el simulacre

En el cas de la passada matinada, el comandament de les operacions de rescat ha estat assumit per les autoritats franceses, ja que el descarrilament s'ha produït en territori francès. En l'exercici s’havia previst l’atenció a cinc persones ferides, tres d’elles de nacionalitat espanyola. En detectar l’accident, el gestor ferroviari ha activat el pla interior i ha avisat al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil de la Generalitat des d’on s’ha activat el Pla de Protecció Civil d’emergències en el transport de viatgers per ferrocarril i s’ha comunicat a les autoritats i als cossos d’emergència i s’ha fet seguiment de les operacions i les afectacions. Protecció Civil de la Generalitat també ha participat en la coordinació de la comunicació dels cossos operatius de la Generalitat al Centre de Comandament Avançat de la boca sud amb els operatius de la Generalitat activats a la Sala de Crisi de la boca nord des d’on s’ha dirigit la resposta amb la presència de les autoritats. Per executar aquestes tasques s’ha activat el responsable de Protecció Civil de la Generalitat a Girona.

El telèfon d’emergències CAT112 ha rebut la trucada d’un treballador del centre de control del túnel a les 00:18 hores alertant de l’accident d’un tren d’alta velocitat. Des del CAT112 es passa la informació als cossos operatius de la Generalitat.

Els Bombers de la Generalitat, que han participat en el simulacre amb sis dotacions, han estat els primers en arribar per l'interior del túnel fins al lloc del descarrilament del tren de passatgers. Allà, s’ha fet el triatge de la vintena de persones ferides i se les ha traslladat fins a la boca nord on s’esperaven els sanitaris del SEM. Han fet el segon triatge, primera atenció i posterior evacuació als centres sanitaris més adequats, que a més han estat catalans, ja que s’ha simulat també la saturació dels centres hospitalaris francesos per un altre accident de trànsit amb múltiples víctimes a la zona francesa. Els Bombers de la Generalitat han treballat coordinadament amb els efectius de Sapeur Pompiers.

Els escenaris

El Sistema d’Emergències Mèdiques SEM ha assistit a 10 pacients, segons Protecció Civil i els ha traslladat a diversos hospitals catalans en funció de la seva gravetat. També ha estat present a la sala de crisi ubicada a la boca nord del túnel, des d’on ha gestionat l’incident amb els comandaments de la resta de cossos catalans i francesos. Per donar resposta a l’emergència, el SEM ha activat un total de 7 unitats i més de 15 professionals que han participat en la coordinació i assistència de l’incident.

Els Mossos d’Esquadra han participat en el simulacre en dos escenaris diferenciats. D’una banda, han treballat en la Sala de Crisis Boca Nord França on han realitzat les funcions de coordinació i enllaç amb les autoritats i serveis francesos, així com la comunicació amb els Mossos de la Sala de Crisis Boca Sud.

D’altra banda, també han participat a la Sala de Crisi de la Boca Sud on han donat resposta a les peticions dels serveis francesos, han fet comunicacions amb la Sala de Reus, amb la Sala de Crisis de la Boca Nord, i Coordinació del mateix dispositiu de Mossos d’Esquadra, així com amb la resta de grups que també hi eren en aquesta Sala de Crisis: bombers, SEM, Protecció Civil, FFCCSE, tècnics empresa LFP.