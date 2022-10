El pressupost de l'Ajuntament de Roses per a l'any 2023 ascendeix a un total de 36.746.000 euros, xifra que representa un augment del 3,92% respecte al de l'any 2022. Segons l'equip de govern, "manté la totalitat de serveis i activitats d'anys anteriors assumint l'increment de despeses produïdes per la pujada dels consums energètics i de la gestió de residus, activa nous serveis d'atenció a la infància i a l'adolescència per fer front als efectes emocionals i en el rendiment escolar d'infants i joves produïts per la pandèmia, i continua aportant inversions destinades a millorar l'entorn urbà amb nous espais per a la ciutadania, pensats en el vianant i en la promoció d'una mobilitat més sostenible"

Els comptes han estat presentats aquest dilluns per l'alcalde de Roses, Joan Plana Sagué, i el regidor d'Economia i Hisenda, Marc Danés Zurdo. L'alcalde remarca que "tanquem el cicle de l'actual mandant amb uns pressupostos marcats per la coherència amb els tres exercicis anteriors, el rigor i un control acurat de la despesa pública. Uns pressupostos que donen continuïtat a les prioritats marcades: oferir al comú de la ciutadania uns serveis i activitats de qualitat; atendre les necessitats socials del municipi, les quals han requerit a causa de la pandèmia diferents injeccions pressupostàries al llarg d'aquest temps i que ara mantindrem per pal·liar els efectes post-pandèmics; impulsar campanyes i accions destinades a la promoció turística i del comerç per a la reactivació econòmica i prosseguir amb la gradual millora urbana per fer de Roses una ciutat més amable i sostenible".

Ll'Àrea d'Acció Social mantindrà durant l'any 2023 les partides destinades a prestacions d'urgència social dels dos exercicis previs (100.000 €), la destinada a sufragar dues places a la residència de gent gran per atendre casos de necessitat (48.150 €), o la dotació al Centre de Distribució d'Aliments gestionat per Càritas (60.000 €), a més dels serveis assistencials habituals i de la recent cessió d'un pis de propietat municipal a Altem com a allotjament tutelat per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Destaca un important increment de la partida destinada a les activitats que ofereix el Pla Educatiu d'Entorn de l'Àrea d'Ensenyament, que passa dels 28.000 € de l'any 2022 a 78.500 € per a l'any 2023, gràcies a una subvenció aportada per la Generalitat de Catalunya que, en el cas de Roses, s'aplicarà a augmentar els tallers d'estudi i a l'atenció emocional d'infants i joves. Marc Danés, regidor d'Economia i Hisenda i d'Ensenyament, explica que "els efectes de la pandèmia s'han acarnissat amb aquest grup de població. Des de la comunitat educativa se'ns alerta de les dificultats detectades entre els escolars, que arriben amb un assoliment inferior dels objectius curriculars, així com la detecció de problemes de socialització entre aquests infants i joves. Per fer front a aquesta situació, destinarem una important dotació a augmentar els tallers d'estudi per oferir un suport i reforç escolar, d'una banda, i augmentarem durant el proper curs els tallers i xerrades per dotar de recursos i d'un acompanyament emocional a través de les escoles".

En aquest àmbit, una nova incorporació al pressupost 2022 és la destinada a la mediació de conflictes juvenils (12.000 €) que, en aquest cas des de l'Àrea de Joventut, realitzarà accions de carrer per atendre casos de conflictivitat entre joves.

Pel que fa als serveis prestats a les persones desocupades, l'Àrea de Promoció Econòmica mantindrà les formacions destinades a millorar les competències i preparació per a l'accés al mercat laboral, amb una partida de 40.000 €, així com els serveis de dinamització i inserció laboral que ofereix a través del Consell Comarcal.

En l'apartat de suport a l'associacionisme, i pensant en el retorn social i en la important tasca que aporten les diferents entitats que desenvolupen la seva activitat en el municipi, ja sigui des d'un àmbit social, cultural, esportiu, assistencial, comercial, etc, el consistori continua amb la seva política d'ajuts, arribant a destinar durant 2023, 1.289.450 € a subvencions a entitats i associacions.

Activitats d'activació econòmica i turística

Les activitats d'impuls i promoció de la gastronomia i producte local rosincs iniciades aquest 2022 per l'Àrea de Promoció Econòmica amb la posada en marxa de l'Aula Gastronòmica, continuaran durant 2023 amb nous tallers i activitats i un pressupost de 23.800 €. Les campanyes destinades a la desestacionalització, com ara Fira de la Rosa, Festivalet, Fira de la Cervesa Artesana..., es mantindran durant 2023, incorporant accions per a la dinamització econòmica del mercat municipal (7.500 €).

L'Àrea de Turisme, amplia la partida destinada a activitats turístiques (visites guiades, enoturisme, turisme familiar, turisme actiu, etc), que passa dels 69.000 € de 2022 a 90.000 € per a l'any 2023, i continuarà també amb les serves accions de promoció de la badia i campanyes turístiques a nivell estatal i europeu (80.000 €).

Vianants i ciclistes

Les inversions previstes per al proper any a Roses estan destinades a la millora urbana de diferents espais del centre molt densificats, situats entre la Ciutadella i la rotonda del Mercat Municipal. Són, segons l'equip de govern "projectes dirigits a oferir a la ciutadania espais més amables i de qualitat, on el vianant recuperarà protagonisme i que ajudaran a vertebrar els diferents barris de la zona centre de la població". En concret, s'actuarà urbanísticament en els carrers Madrid, Granada i plaça Pep Ventura, destinant 430.000 € durant 2023.

D'altra banda, els 300.000 € destinats a pressupostos participatius, s'aplicaran l'any que ve al projecte que ha resultat guanyador en la votació final del procés: creació d'un macro carril bici/peatonal que connectarà les urbanitzacions amb el poble. Aquest carril permetrà una mobilitat més sostenible entre les diferents zones urbanitzades del municipi, interconnectant-les entre elles.

Principals inversions Pressupost 2023

- Inversió en terrenys: 50.000 €

- Redacció projecte Casa Rahola Berga (nova seu Arxiu Municipal): 98.000 €

- Reforma carrer Madrid: 180.000 € (108.000 € subvencionats Diputació de Girona)

- Reforma plaça Pep Ventura i carrer Granada: 250.000 € (200.000 € subvencionats Diputació de Girona)

- Projecte Pressupostos participatius (macro carril bici/peatonal): 300.000 €

- Millores urbanes, finques municipals i ves públiques: 100.000 €

- Millores serveis d'aigua i clavegueram: 110.000 €

- Buidat fossat oest Ciutadella i restauració contraguardia: 190.000 €

- Millores equipaments (cementiri, esportius, biblioteca, CAR, escoles...): 111.000 €

- Equipament informàtic (renovació material, programari, connexió fibra òptica): 165.000 €

Per al finançament de les inversions projectades per a l'exercici 2023, es preveuen 316.000 € de subvencions i es destinen 1.356.000 € de recursos corrents. L'estalvi net suposa el 4,10% dels ingressos corrents, cosa que permet un important autofinançament de les inversions. Cal destacar la important reducció de les despeses financeres, que ja es va produir majoritàriament al 2022 a causa de l'eliminació d'interessos de préstecs i de la despesa destinada a amortització de capital, però a més, de cares al 2023 també desapareixen les comissions de custòdia de fons per part de les entitats financeres que es pagaven des de 2021.

Per la seva banda, dins el Pla d'inversions presentats per les empreses municipals, destaquen en el cas del Port Esportiu l'estabilització de la Platja de la Punta, la instal·lació de pantalans flotants a les cales i la compra d'un cotxe elèctric; en el cas de Proder (Piscina Municipal), la compra de noves màquines de fitness, la substitució del dipòsit AFS i l'adequació del sistema de prevenció de legionel·la, de bombes dosificadores i altres petites millores en manteniment i programes informàtics; i en el cas de Rosersa, la compra d'una furgoneta elèctrica per a l'àrea de via pública i una d'híbrida per a l'àrea d'enllumenat públic, de maquinària de jardineria i forestal i de programari informàtic.