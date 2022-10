El port de Roses ha rebut avui per primera vegada el creuer Evrima amb 272 turistes, la majoria nord-americans, procedent de Cotlliure. El creuen ha fondejat a la badia de Roses cap a les 7 del matí i té previst sortir cap al port de Barcelona a les nou del vespre. Al llarg del dia, han visitat Roses i un 25% han fet excursions a Girona i Cadaqués, on han fet un tast de vist i una sortida en bicicleta pel cap de Creus que ha finalitzat a Peralada. El vaixell fa un itinerari de set dies per la Mediterrània occidental, fent escala o fondejant a diferents ports de la costa blava francesa i dos ports de la costa catalana.

Va sortir de Montecarlo i ha passat per Niça, Sant Nari (Sanuary-sur-Mer), Sète, Cotlliure, Roses i finalitzarà la seva ruta demà al port de Barcelona. L’Evrima és un creuer de bandera de Malta que pertany a l’empresa The Ritz-Carlton Yacht Collection i que s’ha acabat de construir aquest any. Precisament, fa dues setmanes va fer el seu primer viatge inaugural. Aquesta flota es complementarà amb dos vaixells més l’Ilma i Luminara que estaran enllestits el 2024 i el 2025, respectivament. El vaixell s'emmarca en el sector de luxe, dissenyat amb una línia exterior similar a un iot, i compta amb àmplies suites amb terrassa per als passatgers. Té una eslora de 190 metres, una mànega de 23 metres, un calat de 6 metres i un registre brut 25.401 tones. La propera escala que hi haurà a Roses serà al novembre amb el creuer Seadream II, un habitual al port rosinc.