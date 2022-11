Els Black Eyed Peas es troben en plena promoció d'Elevation, el que serà el seu novè àlbum d'estudi. El treball es publicarà íntegrament el pròxim 11 de novembre. Mentrestant, i com ja és habitual en la indústria discogràfica, el grup va llançant avançaments.

El passat 28 d'octubre, la formació oferia un nou avançament en col·laboració amb Anitta i El Alfa: Simply the Best. La cançó s'estrenava junt amb un videoclip que, per sorpresa de molts, contenia imatges d'un icònic espai gironí.

Al videoclip de Simply the Best, un tema amb clara vocació de ser punxat a les discoteques més comercials, es pot veure als integrants de Black Eyed Peas, Anita i El Alfa ballant a diverses localitzacions d'arreu del planeta com la piràmide maia de Chichén Itzá, l'arc de triomf de París o un skyline marítim que bé podria ser Miami. I, entre tots aquests llocs, un de gironí: el Teatre-Museu Dalí de Figueres.

Gràcies a la tècnica del croma, la torre Galatea, la gegantina cúpula de vidre o, fins i tot, un edifici d'habitatges del costat de l'equipament museístic, protagonitzen, encara que sigui en segon terme i a manera d'attrezzo, el videoclip Simply the Best. Una excel·lent promoció per al museu i la ciutat, ja que la peça acumula més de 12 milions de visualitzacions en quatre dies.