Una cinquantena de veïns, comerciants, botiguers i restauradors del barri de la Punta de Roses (Alt Empordà) han enviat una carta a l'alcalde de Roses per denunciar la «degradació» de la zona i demanar-li que «faci alguna cosa més enllà de declarar les seves bones intencions». Tot plegat, diuen per aturar la tendència que està convertint el barri en un «cau de delinqüència, incivisme, brutícia, fresses i corredisses». Afirmen que la situació s'ha tornat «insostenible», que les baralles estan «a l'ordre del dia» i que el barri està brut, entre d'altres. Per això, reclamen que s'augmenti la vigilància als carrers i se sancionin els actes incívics i «il·legals».