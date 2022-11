La Guàrdia Urbana de Figueres ha tramitat 244 denúncies per consum o tinença de drogues a la via pública entre el gener i l'octubre del 2022. En la majoria dels casos hi han participat agents canins que han contribuït a la detecció de les substàncies estupefaents.

De totes les denúncies tramitades, 26 d'elles són per a menors d'edat. En aquests casos han ofert a les famílies suspendre la denúncia a canvi de fer un programa alternatiu a la sanció. Aquest consisteix en rebre formació de conscienciació dels problemes que van relacionats amb el consum de drogues i la dependència que generen aquestes substàncies.