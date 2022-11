Ensurt aquest matí al centre de Figueres. Cap a un quart de deu del matí ha caigut un tros de la façana del tercer pis d'un edifici modernista ubicat al carrer número 9 del carrer Monturiol.

El que s'ha desprès és un tros de cornisa i s'han activat els efectius d'emergències. A lloc s'hi ha desplaçat la Guàrdia Urbana de Figueres i els Bombers, amb dues dotacions.

El tros de cornisa ha caigut al carrer i segons Bombers, no s'han de lamentar ferits.

Arran dels fets, la Guàrdia Urbana té tallat el carrer Monturiol amb la cruïlla del carrer Ample.

L'edifici on s'han produït els fets és conegut amb el nom de Casa Moner o Casa Roger. És l'estil modernista (any 1896) i obra de l'arquitecte Josep Azemar. A més és un Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), per tant, protegit en el catàleg municipal pel seu interès arquitectònic.