La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un camell que duia 37 paperines de cocaïna i 512 euros. Els agents el van interceptar aquest dimecres pels volts de la cinc de la tarda al carrer Taure del barri de la Marca de l'Ham.

Una patrulla va observar com l'home estava fumant un porro i s'hi va dirigir. El van escorcollar i li van trobar 37 embolcalls amb una substància blanca, que va ser identificada com a cocaïna i 512 euros fraccionats. També li van intervenir dos telèfons mòbils.

Per tot això, va acabar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, per tràfic de drogues.