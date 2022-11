Un jutge de Figueres ha ordenat l’ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança del conductor que aquest dilluns va fugir després de causar un accident mortal a Avinyonet de Puigventós. En el sinistre viari van perdre la vida dos veïns de Figueres de 54 anys i de 63. Els Mossos van detenir al conductor fugit l’endemà dels fets i ben a prop d’on havia ocorregut l’accident. L’home, un holandès de 41 anys, va quedar acusat de dos homicidis per imprudència greu i un delicte contra la seguretat del trànsi t per fugir del lloc de l’accident. Aquest dimecres a la tarda, el conductor va passar a disposició judicial al jutjat de Figueres i en va decretar l’ingrés a presó. La causa està oberta per dos delictes d’homicidi per imprudència greu i un delicte d’abandonament del lloc i omissió del deure de socors.