La Costa Brava ha tancat una temporada «rècord» de creuers. Aquest 2022, els ports de Palamós i Roses han arribat a les 63 escales, un 26% més en comparació amb el 2019. La pandèmia, que va deixar els ports sense cap creuer el 2020 i amb només nou el 2021, ha quedat definitivament enrere i un total de 50.307 passatgers han arribat al litoral gironí fent escala a bord d’un vaixell. L’impacte econòmic estimat de l’activitat aquesta temporada és de 4,8 milions d’euros al territori.

Tot i això, el balanç final és inferior a les previsions que Ports feia a la primavera, a l’inici de la temporada. Aleshores preveia 66 escales, uns 60.000 passatgers i un impacte econòmic de 5, 4 milions d’euros

Dels 63 creuers que han fet escala als ports gironins aquest any, el 90% funcionen amb motors híbrids i el director general de Ports de la Generalitat, Pere Vila, ha subratllat que la sostenibilitat i l’electrificació dels ports és un dels reptes de futur per al sector.

Els dos ports de la Costa Brava han rebut conjuntament 15 línies de creuers, una xifra que suposa cinc més que el 2019 i un nou rècord per a la Costa Brava, atès que fins ara la quantitat màxima eren 13. De les 15 línies de creuer, un 73% són de gamma alta. Dues de les línies estratègiques de Costa Brava Cruise Ports són captar noves companyies per diversificar el segment de creuers i, en paral·lel, fidelitzar les companyies perquè repeteixen visites i les ampliïn amb vaixells de la seva flota.

Pel que fa a la procedència dels passatgers, un 56% del Regne Unit, un 20% d’Amèrica del Nord, un 9% d’Alemanya, un 5% de França, un 3% del Canadà i Irlanda, un 2% de Bèlgica i Austràlia i un 4% de països varis.

Aquest any, els ports de Palamós i Roses i les seves destinacions han estat per primer cop els amfitrions de la 60a Assemblea General de Medcruise (associació de ports amb tràfics de creuers a la Mediterrània), que ha estat rècord amb 185 participants; i rècord amb 22 representants de companyies; i rècord amb 18 companyies. Aquest ha estat un èxit compartit per l’equip de Costa Brava Cruise Ports.

Les excursions més sol·licitades pels turistes de creuer a Plaamós han estat: Pals, Peratallada i Púbol; Girona; Platja d’Aro; Figueres; Tossa de Mar, Empuriabrava i Begur. Alguns turistes han llogat bicicletes elèctriques amb les quals han visitat Calella de Palafrugell o han optat per visitar alguna via verda de l’entorn.

Cloenda i escala inaugural

El creuer Seven Seas Splendor va tancar ahir la temporada de creuers a Palamós, port en el qual va fer la seva escala inaugural. Porta a bord 670 passatgers, la majoria dels quals són nord-americans, que estan fent un itinerari de quinze dies pel Mediterrani i l’Adriàtic.