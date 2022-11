El sector agrícola i ramader de l'Alt Empordà veu amb preocupació l'alerta per sequera que el Govern decretarà a l'àmbit Darnius-Boadella i la conca Ter-Llobregat. Tot i que les restriccions no afectaran l'ús de boca, si que fixaran límits per al reg agrícola (25%), usos ramaders (10%), per als industrials (5%), recreatius que impliquin reg (30%) i per a altres usos recreatius (5%). Creuen que la mesura arriba "tard" per al reg perquè els pagesos ja han fet els "deures" durant sembra amb canvis de cultius i reduint extensió.