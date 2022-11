L’empresa centenària Can Castelló ha obert a Figueres la primera botiga només de "xuixos de Girona" i la segona que obre a les comarques gironines. La botiga de Figueres s'ha obert al carrer de Sant Pere, a tocar al Teatre-Museu Dalí.

L'empresa prepara aquests dolços artesanalment, fets amb productes gironins i mantenint la recepta de fa més de cent anys.

Can Castelló es planteja inaugurar dues botigues més properament entre les comarques gironines i barcelonines.

Els xuixos de Can Castelló es caracteritzen per ser elaborats a mà, un a un, artesanalment, amb la mateixa recepta de fa més de cent anys i amb productes de proximitat.

Can Castelló remarca que a Girona tenen l’únic obrador del món especialitzat en l’elaboració d’aquest tipus de dolços.

Els xuixos tenen un pes d’uns 50 grams i n’hi ha de 9 gustos: el tradicional de crema, ratafia, xocolata, torró tou d’Agramunt, poma, cheesecake amb melmelada de gerds, cafè, dolç de llet i lemon pie.

Fins fa un any, els xuixos de Can Castelló només es podien trobar en alguns establiments de tot Catalunya, gràcies a diferents distribuïdors. El 2021 es va obrir el primer a la ciutat de Girona i, des d’aquest novembre, també es troben a Figueres.

Julià Castelló, que lidera Can Castelló amb Pilar Campos, explica que “el xuixo és molt gironí i català, la nostra elaboració és totalment artesana i volem que encara sigui més conegut, com a mínim, arreu de la província i més enllà" i ha afegit que "fins fa dos anys, els nostres xuixos només es trobaven en algun establiment extern que no disposava de tots nou sabors”.

Castelló subratlla que “hi ha diferents maneres d’elaborar els xuixos, però no tots són ‘l’autèntic xuixo de Girona’. Els nostres, sí que ho són. Els xuixos sempre s’han d’omplir abans de coure’s, mai després; nosaltres estirem el producte, el farcim, l’enrotllem, el fermentem amb humitat i calor controlada i el fregim amb oli. S’ha de procurar que el farcit no surti pels costats i que el cilindre quedi ben tancat”.

El responsable de l’empresa familiar descriu el xuixo com “una mescla entre una pasta de full i un croissant, cruixent i esponjós”. És un producte de consum immediat i que conserva la millor qualitat en un màxim de tres dies.

Productes de proximitat

Can Castelló treballa amb matèries primeres de proximitat: farina de Girona, llet fresca del Baix Empordà i ous del Pla de l’Estany, que suposen “el 75% del producte en l’elaboració del xuixo”. Al llarg d’aquest temps “del xuixo original només hem substituït els greixos animals per la margarina vegetal, que permet millor qualitat del producte per salut i és més lleuger pel paladar”.

Després d’elaborar els xuixos en un espai compartit, ara fa tres anys Julià Castelló i Pilar Campos van posar en marxa un obrador especialitzat només en l’elaboració de xuixos de manera totalment artesanal, manual i fets diàriament. Està situat a l’Eixample de Girona, en unes instal·lacions de 120 m2 , i compta amb 11 treballadors. E

El producte conserva la seva millor qualitat en un màxim de tres dies un cop fet i el 2020, després de diferents assajos (I+D), van començar a elaborar xuixos de cinquena gamma, totalment acabats i congelats per a restauradors i botiguers, que poden servir-los directament, prèvia descongelació o amb una mínima regeneració.

Castelló i El Xuixo de Can Castelló són, cadascuna, una marca registrada, fet que serveix per identificar el producte de forma exclusiva. El fundador, Julià Castelló i Moré va aprendre l’ofici de flequer a Girona i amb Carme Pericot i Romagós es van casar i van obrir la seva fleca al 1898 al barri del Mercadal. La nissaga de flequers i pastissers ha anat passant de generació en generació, amb Lluís Castelló i Sabina Viguera, i Julià Castelló i Maria Teresa Maite Pérez. Als anys 60 va passar a ser una pastisseria de referència a la ciutat de Girona i, actualment, Julià Castelló Pérez i Pilar Campos es troben al capdavant del negoci. Els inicis del xuixo i la seva llegenda El xuixo és un dels productes típics de la ciutat de Girona, considerat el pastís dolç representatiu de la ciutat. Té el distintiu de ‘Producte de la terra’ del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat. La seva creació data de finals del segle XIX o inicis del segle XX.

Els xuixos neixen als anys vint del segle XX

El xuixo va néixer a Girona als anys vint del segle XX a la pastisseria que Emili Puig tenia al carrer de la Cort Reial. Sembla que un pastisser francès hauria ensenyat a aquest pastisser gironí l’elaboració d’un pastís que anomenava ‘chou à la crème’, que va servir d’inspiració per fer el gironí xuixo. Actualment és una pasta ensucrada que també s'elabora fora de Girona, però es valoren més els d'aquesta ciutat pel seu sabor i perquè segueixen la fórmula genuïna. En aquesta especialitat dolça li van posar xuixo perquè s’assemblava a la petita llança de mig metre acabada en punxa –i semblant a una perpalina- que usaven els serenos per imposar la seva autoritat, anomenada chuzo o xuixo.

La llegenda explica que l’origen del xuixo es deu al Tarlà. Aquest acròbata, que va entretenir els ciutadans en una època de quarantena durant una epidèmia, es va enamorar de la filla d’un pastisser. Durant una visita a la seva enamorada, quan el pare d’ella va arribar, Tarlà es va amagar dins un sac de farina fins que va esternudar fent ‘xui-xui’. Per no fer enfadar el pastisser, en Tarlà li va prometre que es casaria amb la seva filla i que li donaria la recepta d’un dolç, el xuixo, que, segons sembla s’anomena així en record de l’esternut delator.