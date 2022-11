IAEDEN-Salvem l’Empordà, Òmnium Alt Empordà i el Centre Excursionista Empordanès crearan un nou Ateneu al centre de Figueres. El local tindrà 250 metres quadrats, un bar i restaurant, i una sala d’actes. El cost és de 90.000 euros, 30.000 dels quals finançaran a través d’una campanya de finançament amb petites donacions.

La campanya, 250m2, s’ha portat a terme prèviament deixant en la incògnita el missatge que difonia l’actriu Berta Sayeras, protagonista de l’espot promocional on apareixia Figueres i repetia 250. També es van penjar cartells pels carrers de Figueres amb la imatge de 250m2.

La incògnita es va resoldre dijous al vespre donant a conèixer el local i el projecte que s’ha engegat per part de les tres entitast empordaneses que apleguen uns 4500 associats.

La xifra de 250 són els metres quadrats de l’Ateneu que Òmnium Alt Empordà, IAEDEN-Salvem l’Empordà i el Centre Excursionista Empordanès proposen omplir de cultura, territori i llengua.

El local que acollirà a les tres entitats està situat al número 3 del carrer Sant Josep Sol Isern, al centre de Figueres, a prop de la plaça de la Palmera.

Enfortir vincles socials

Neix amb l’objectiu, expliquen les tres entitats, d’oferir a la comarca nous espais de trobada oberts a tothom i enfortir així els vincles socials.

Acollirà la seu de les tres entitats impulsores, també hi haurà un bar-restaurant amb terrassa als baixos, una sala d’actes, sales de reunions, un magatzem i despatxos. Per obrir el local al públic, és necessari fer reformes que es preveu que estiguin acabades a mitjan 2023, han informat.

Per fer front a les reformes, el dijous es va presentar la campanya #Omplim250 per aconseguir 30.000 euros a través de petites donacions. La campanya convida a tothom qui ho vulgui a fer una petita o gran aportació per a poder fer front al cost de les obres a la pàgina omplim250.cat.

La campanya per a recollir els fons que necessiten també preveu diferents esdeveniments, el primer serà el dia 3 de desembre amb un matí de portes obertes al mateix edifici del futur Ateneu.

La resta dels 60.000 euros que es necessiten per a la reforma els afrontaran les entitats que han aconseguit el suport d’Òmnium Cultural.

La Iaeden disposa actualment d’un local, a Can Met; Òmnium Alt Empordà té la seu al carrer Pep Ventura; i el Centre Excursionista Empordanès al Casino Menestral.

Una vegada acabades les obres l’any vinent les tres entitats deixaran les seus actuals i s’integraran en aquest nou Ateneu al centre de la ciutat.

Més locals a Figueres

Les impulsores de la iniciativa són tres entitats històriques de la ciutat amb una intensa activitat durant tot l’any, no només a la capital altempordanesa, i que demanen la col·laboració per acabar de fer front a les despeses perquè «a Figueres volem més espais de trobada. Creiem que només de forma col·lectiva podrem donar resposta als reptes del present i del futur».