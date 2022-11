El grup d’ERC de l’Escala ha recollit una desena de testimonis reals de dones que han patit al municipi algun tipus de violència masclista durant la seva vida. En un dels casos parla una veïna que amb 19 anys va ser agredida quan anava pel carrer. «Uns homes em van donar un cop al cap, em van deixar insonscient i em van violar. Em van deixar embarrasada», relata la vílctima en un vídeo que va llançar ERC en motiu del 25N, Dia Internaiconal contra la violència cap a les dones.

Forma part de la campanya No donem l’esquena al masclisme a l’Escala per intentar conscienciar que aquest tipus de violència «la tenim, també, al costat de casa». I és que alguns testimonis situen en alguns casos els fets en indrets de la població. És el cas d’una dona que quan tenia setze anys «tornant de Riells cap a casameva, un home em va oferir alcohol i altres substàncies, a canvi d’anar a casa seva», relata. En negar-s’hi li va insinuar que no ho comentés a ningú. Però actualment, la víctima es continua trobant sovint l’home per l’Escala.

Són relats directes i curts. Una víctima que patia abusos sexuals per part del pare qui la violava i que fins als 40 anys no en va ser conscient fins que la mare li va confirmar. Testimonis impactants que el grup mostra com la realitat de milions de dones d’arreu: situacions incòmodes i violentes mentre passeges pel carrer o a casa. Assatjaments, violacions, violència vicaria i psicològica.

Fugir, guardar silenci o patir la desídia de l’administració és el que exposen molts dels testimonis. Sentir que a l’agressor «no li va passar res» i que la violència recau en la víctima.

ERC reclama denunciar que això continua passant a diari a tots els municipis, també a l’Escala, i que des dels ajuntaments «cal treballar activament» per conscienciar a tothom que totes les dones, en algun moment de la seva vida han patit, pateixen o patiran agressions, menyspreus, vexacions o violacions del seu cos o de la seva llibertat.