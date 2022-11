El PP va presentar divendres la candidata a l’alcaldia de Figueres, Àngela Domènech que remarca l’objectiu d’acabar amb el desordre i la inseguretat.

La presentació es va celebrar al Cercle Sport al costat del president del partit a Girona, Jaume Veray i la direcció provincial. La candidata es prepara per aconseguir «que la ciutat surti de la paràlisi i en la qual està fa massa temps» i aposta per activar l’interès per atraure empreses, inversions i potenciar comerç, turisme i gastronomia.