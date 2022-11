El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat una modificació de crèdit per incrementar en 790.000 euros el pressupost del nou centre de protecció i adopció d'animals de la comarca, que es construirà a Pedret i Marzà. D'aquesta manera, el projecte comptarà amb un pressupost d'1,6 milions d'euros. L'ens ha pres la decisió després que el mes de juliol la licitació quedés deserta. Tenint en compte que el projecte es va redactar l'any 2016 i el context d'augment de preus, s'ha optat per modificar-lo per adaptar-lo a la situació i certs requisits tècnics.

Entre els canvis, el projecte contempla la instal·lació d'un dipòsit d'aigua, millores a les gàbies dels animals, més tanques i portes per dividir els espais exteriors o un nou porxo. També s'ha modificat la distribució interior de l'edifici de serveis per preveure-hi un segon espai de cures destinat a quiròfan. El nou centre de recollida i adopció d'animals és una llarga reivindicació de la comarca. També de l'Ajuntament de Figueres que fa temps que reclama un canvi i denuncia les males condicions en què es troben els animals a l'actual protectora.