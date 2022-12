Centenars d'aficionats s'han reunit, aquest dissabte al vespre, a la placeta baixa de la Rambla de Figueres per celebrar una nova gesta de la selecció del Marroc en el Mundial de Qatar. La victòria contra Portugal per 1-0 amb un gol solitari d'En-Nesyri els permet arribar per primer cop a les semifinals de la competició futbolística. En conseqüència, els carrers de localitats com la capital de l'Alt Empordà, Salt o Girona s'han tornat a omplir com ja va passar amb l'eliminació d'Espanya per festejar la fita històrica a la Copa del Món. Entre els càntics i crits dels assistents, no ha faltat el desig optimista d'arribar a la final després que l'equip nord-africà s'hagi convertit en la revelació d'aquest campionat.

A les localitats de Salt i Girona també s'han viscut celebracions.