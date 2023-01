Troben un paquet amb droga al perímetre de la presó de Figueres

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per intentar aclarir l'origen d'un paquet amb droga localitzat al perímetre interior de seguretat del Centre Penitenciari del Puig de les Basses.

Una patrulla del cos policial que treballa en la seguretat de la presó de Figueres el va localitzar dissabte al matí, cap a quarts de dotze, a terra mentre feia la ronda.

Quan van inspeccionar l'embolcall, van trobar que contenia droga i un telèfon. El paquet estava format per quatre embolcalls de marihuana, de pocs grams, que són els que habitualment s'usen l'autoconsum.

La policia investiga ara a qui es dirigia el paquet que es trobava ja en el perímetre interior del centre i qui va fer l'entrega.

En drons

No és la primera vegada que apareixen paquets amb droga en presons catalanes. En aquest cas de Figueres, se sospita que el van llançar pel cim de la tanca però recentment hi ha hagut casos més sofisticats, com el del trasllat de l'estupefaent amb drons. El novembre, els Mossos van trobar un dron estrellat al perímetre de la presó de Lledoners i que encara contenia droga.